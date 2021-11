In Sicilia torna il sole nel week end, lievi piogge soltanto nella zona orientale

Torna il bel tempo in Sicilia nel week end. Dopo le piogge che hanno messo a dura prova tutta l'Isola, ecco una pausa del maltempo. Così come previsto da 3BMeteo, oggi, venerdì, piogge e temporali, localmente di forte intensità, interesseranno soltanto la Sicilia orientale. Locali nubifragi e rischio di criticità idrauliche e idrogeologiche saranno presenti, infatti, sul Catanese, sul versante ionico dell'Etna e su quello dorsale dei Peloritani. In provincia di Catania è stata diramata per la giornata di venerdì l'allerta arancione.

Meteo in Sicilia nel week end

Sabato è previsto bel tempo in gran parte della Sicilia, con qualche annuvolamento e pioggia soltanto nella parte orientale. Un po' di nebbia sarà presente nel Siracusano e nell'Ennese. Le temperature saranno nella media stagionale. Domenica, invece, il sole dovrebbe splendere su tutta la Sicilia.

Meteo nel resto d'Italia

Sabato: al Nord, giornata inizialmente molto nuvolosa con dense foschie in pianura. Entro sera, sempre secondo 3BMeteo, peggiora e arrivano le piogge un po' ovunque. Temperature in lieve calo, con le massime tra 13 e 17 gradi. Al Centro, instabilità con nubi e piogge sparse, seppur alternate a pause. Temperature stabili, massime tra 14 e 18. Al sud, giornata instabile sulle peninsulari e Sardegna, con piogge e rovesci sparsi. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21. Domenica, invece, al Nord, tempo instabile ovunque, con piogge e rovesci abbondanti. Nevicate fino a 1400mt sulle Alpi Marittime, schiarite maggiori sui rilievi del Nord-Est. Temperature in calo, massime tra 12 e 16. Al centro, instabilità con rovesci e temporali più insistenti in Toscana e temperature in calo, massime tra 14 e 18. Al Sud, Rovesci mattutini sul Salento e Nord Campania. Schiarite ovunque dal pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21.

