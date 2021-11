Nuovo ciclone mediterraneo: in Sicilia continua il maltempo con temporali, nubifragi e vento

Nuova fase di maltempo in Sicilia a causa di un altro ciclone mediterraneo. Piogge e temporali sono previsti, secondo i meteorologi di 3BMeteo, a carattere sparso in Sicilia, in parziale estensione alla media e bassa Calabria, con temperature in diminuzione e venti in rinforzo. Il vortice depressionario insiste tra le le coste nordafricane e il Canale di Sardegna, e questo porterà, oggi, a nuovi fenomeni temporaleschi a carattere sparso in Sicilia sotto un sostenuto vento di scirocco.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì leggero miglioramento in Sicilia anche se si prevedono venti tesi di scirocco tra la Calabria e la Sicilia con raffiche fino a 60-70 km/h, e già da giovedì nell'Isola si verificheranno fenomeni temporaleschi di forte intensità, locali nubifragi e rischio di criticità idrauliche e idrogeologiche prima sul Trapanese, Palermitano occidentale e Agrigentino, poi sul Catanese, versante ionico dell'Etna e dorsale dei Peloritani. Si tratterà dell'apice della fase di maltempo sulla Sicilia orientale con rovesci e temporali tra i Peloritani e il versante ionico dell'Etna.

Le previsioni per il week end

Nel fine settimana dovrebbe tornare a splendere il sole ad eccezione nella parte centrale della Sicilia dove saranno presenti ancora le piogge. previsto vento nella parte orientale dell'Isola.

Le previsioni nel resto d'Italia

Maltempo al Sud e sole al Nord: questo lo scenario per le prossime ore. Al Nord, infatti, sarà il bel tempo a dominare sulle Alpi centro-occidentali, mentre in pianura, sempre secondo le previsioni di 3BMeteo, si assisterà ad una giornata più nuvolosa con piogge sparse più frequenti al mattino al Nordest, poi tra bassa Lombardia e Liguria centrale, ma con fenomeni che contemporaneamente tenderanno ad attenuarsi la sera al Nordest, anche con qualche schiarita. In giornata, piogge e rovesci si intensificheranno su Marche e Abruzzo e qualche piovasco in arrivo anche su Toscana e Lazio, mentre si intensifica l'instabilità in Sardegna con rovesci intermittenti in giornata e temporali in arrivo in serata. Anche al Sud il tempo risulterà instabile con piogge e rovesci anche temporaleschi su Campania, Lucania, Molise e alta Puglia.

