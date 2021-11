Meteo, ancora piogge in Sicilia ma nei prossimi giorni tornerà a splendere il sole

Passato il ciclone Apollo, continua a piovere in Sicilia, a causa di una perturbazione atlantica. Secondo le ultime previsioni metereologiche, nelle prossime ore l'Isola sarà interessata da precipitazioni sparse e per tutta la giornata di oggi, 1 novembre, la Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta gialla relativa al rischio idrico e idrogeologico, con condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia.

Maltempo in Sicilia

La fase più critica della lunga ondata di maltempo è probabilmente alle spalle, ma sul settore orientale dell'Isola resta ancora alto il livello di allerta. Sono infatti previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Previste anche forti raffiche di vento.

Maltempo nel resto d'Italia

Il maltempo, si sta spostando in queste ore al Nord, da domani, con un’ampia perturbazione atlantica che inizierà ad interessare il Nord-Ovest per poi estendersi a gran parte delle restanti regioni centro-settentrionali italiane. E il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse non solo per l'Isola. Sono 10 in tutto le regioni a rischio: Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Veneto, Liguria, Marche, Campania e Basilicata.

Le previsioni per i prossimi giorni in Sicilia

Tempo incerto anche nei prossimi giorni in Sicilia anche se domani su tutta l'Isola dovrebbe splendere un tiepido sole, ad eccezion fatta su alcune zone in cui ci sarà qualche residuo di pioggia. Le temperature rimarranno stabili almeno fino a venerdì prossimo quando il meteo potrebbe subire un nuovo ma breve peggioramento. Discorso diverso nel resto d'Italia che sarà invece interessato, per tutta la prossima settimana, dall'ondata di maltempo proveniente dall’Atlantico che porterà temporali su buona parte del Paese.

