Sole e clima mite in Sicilia ma perturbazione in arrivo: weekend a rischio maltempo

Persiste il bel tempo sulla Sicilia che per tutta la giornata di oggi, venerdì 22 ottobre, vedrà i propri cieli sereni o con qualche lieve rannuvolamento. Una situazione che però andrà via via peggiorando nelle prossime ore: nella giornata di sabato non ci sono fenomeni importanti da segnalare ma l'aumentare della nuvolosità porterà a qualche debole pioggia sulla Sicilia orientale.

Domenica invece la situazione sarà molto diversa con possibilità di piogge e temporali anche intensi su tutta l'Isola, fenomeni che aumenteranno di intensità nella notte e apriranno una settimana all'insegna del maltempo. "Il fronte atlantico giunto sull'Italia nelle prime ore di giovedì continuerà la sua marcia verso sudest coinvolgendo gradualmente maggiormente anche le regioni centro meridionali - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com -. Qui i contrasti termici saranno maggiori e oltre ai rovesci di pioggia, si potranno avere anche dei temporali localmente moderati".

"Saranno fenomeni un po' a macchia e non particolarmente organizzati ma pur sempre possibili. Le zone a maggiore rischio fenomeni di una certa intensità saranno le regioni tirreniche, l'Umbria, a tratti il medio Adriatico soprattutto le Marche e al mattino anche il Friuli. Sul resto della Penisola condizioni migliori, specie al Nordovest grazie ad un cuneo di alta pressione che dall'Europa occidentale tornerà a farci visita".

© Riproduzione riservata