Sole oggi in Sicilia, da mercoledì tornano i temporali: occhio ad Agrigento, Ragusa e Siracusa

Giornata soleggiata oggi - 4 ottobre - sulla Sicilia con le forti piogge e grandinate dello scorso weekend ormai alle spalle. Nella zona orientale dell'Isola, sin dalle prime ore del mattino, il cielo sarà in prevalenza sereno in particolare nel Palermitano e nel Messinese.

Anche nelle province di Enna e Caltanissetta ci sarà un bel sole. Solo qualche nuvola di passaggio nel Trapanese, nei comuni intorno all'Etna e nella Sicilia sud orientale. In serata qualche addensamento senza rischio di precipitazioni nell'Ennese. Temperature con valori compresi tra 12 e 20 gradi, con punte di 22 a Palermo e comuni limitrofi. Venti ancora moderati o tesi da sud-sud est in attenuazione nel corso della giornata. Mari da mossi a molto mossi; poco mossi sui settori tirrenici.

Le previsioni per la settimana

"L'esordio della settimana contrassegnato da una bella giornata di sole sarà minacciato da un meteo più instabile fin dal pomeriggio di martedì - è la previsione di Paolo Corazzon di 3BMeteo -. Possibili temporali in serata nella Sicilia occidentale e in particolare nel Trapanese, la prima provincia ad essere coinvolta. I fenomeni si estenderanno nella notte in provincia di Messina e sulla Sicilia sud occidentale. Il culmine mercoledì con una giornata contrassegnata da pioggia e temporali in tutta l'Isola, più intensi nell'Agrigentino e nelle province di Ragusa e Siracusa. Situazione che conferma l'evidente variabilità del meteo di questi primi giorni di ottobre".

