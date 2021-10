Acquazzoni in arrivo e calo delle temperature sulla Sicilia orientale: le previsioni per il weekend

Il meteo in Sicilia sembra vivere un momento di «rottura». Nelle ultime ore le temperature sull’Isola, complice qualche spruzzata di pioggia nelle ore mattutine (di breve durata e senza i temuti allagamenti), ha ribaltato le prime settimane settembrine nelle quale il sole e la percezione di caldo e umidità hanno prolungato l’estate 2021.

La giornata di oggi - primo ottobre - sarà caratterizzata da un meteo instabile, a conferma del passaggio delle stagioni, con locali piogge, anche a carattere temporalesco soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno stabili o in lieve diminuzione con massime che oscilleranno tra i 22 e i 26 gradi. Sarà percettibile un clima più instabile nelle zone interne della Sicilia con addensamenti di nuvole alternati ad ampie schiarite nelle ore serali. Aria più fresca, quindi, ma con possibili repentini rialzi della colonnina.

Le previsione meteo per il weekend

«Sabato la giornata sarà a tratti instabile – è la previsione di Paolo Corazzon di 3BMeteo -, non mancherà il sole. Non mancherà qualche acquazzone soprattutto sul versante ionico, con qualche piovasco. Non saranno fenomeni forti e intensi, soprattutto per le province di Catania, Siracusa, Messina e anche Enna. Nel pomeriggio faranno comparsa anche nel Palermitano con qualche temporale. Situazione variabile nel Trapanese, ad Agrigento e nel Ragusano. Così come nel Sud dell’Isola e nella parte occidentale delle Egadi dove dovrebbe esserci un meteo migliore. Per quanto riguarda le temperature i valori saranno piacevoli ma non altissimi, non oltre i 26-27».

La domenica, invece, «dovrebbe essere una giornata un po’ più tranquilla – aggiunge il meteorologo - con ampie zone di sereno. Ma nel pomeriggio rispunterà qualche acquazzone. Instabilità che si sente con qualche fenomeno, meno diffuso ed intenso, qualche breve scroscio di pioggia. Nel versante ionico orientale ci sarà un accenno di miglioramento con temperature sugli stessi valori, tardo estive, che potrebbero sfiorare anche i 30 gradi».

© Riproduzione riservata