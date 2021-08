Ancora forte caldo domani in Sicilia: 38 gradi a Catania, allerta per rischio incendi in tutta l'isola

Una nuova giornata di allerta in Sicilia per rischio incendi e ondata di calore a causa delle alte temperature. Domani sarà un martedì "bollente", in tutte le province dell'isola. In particolare, a Palermo e Catania, dove il livello di attenzione è massimo, dato che la colonnina di mercurio tornerà a superare i 37 gradi. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile regionale emesso per la giornata di domani, martedì 17 agosto.

La situazione dovrebbe invece rientrare nelle 24 ore successive. In particolare a Catania e Messina, dove le temperature dovrebbero calare fino a 34 gradi, e rientrando nei limiti di pre-allerta.

′

La Sicilia continua a fare i conti con gli incendi. Solo nella giornata di oggi, i vigili del fuoco hanno effettuato ben 105 interventi in 12 ore. Diversi i roghi che hanno colpito la provincia di Palermo: ad Alia, Termini Imerese, Balestrate e Altofonte, in contrada Rebottone. Gli incendi hanno impegnato tutto il giorno vigili del fuoco, forestali e protezione civile, insieme a numerosi volontari.

© Riproduzione riservata