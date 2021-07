In Sicilia farà ancora più caldo: nel weekend si sfioreranno i 45 gradi

Caldo intenso con temperature da record nel weekend in Sicilia: sono previsti picchi di 44-45 gradi nelle zone interne, soprattutto nella parte orientale dell'Isola. Nel resto della regione la colonnina di mercurio si manterrà sui 40 gradi.

"Il rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo apre una lunga fase improntata al tempo stabile e ben soleggiato sulle nostre regioni meridionali. Attenzione in particolar modo al periodo compreso tra fine luglio e inizio agosto: in risposta all'affondo di una saccatura atlantica tra le Baleari e la Penisola Iberica tenderà ad intensificarsi repentinamente l'afflusso delle correnti sahariane, che andranno ad alimentare un'intensa e persistente ondata di calore. Le massime torneranno ad attestarsi diffusamente tra i 35 e i 40°C in pianura, con locali picchi di 44°C nelle pianure centro-orientali della Sicilia", spiegano i meteorologi di 3B Meteo.

Nel corso del fine settimana una saccatura collegata ad una vasta area depressionaria sulla Scandinavia affonderà il colpo sull'Europa centrale, coinvolgendo marginalmente anche il Nord Italia, quanto basta tuttavia per innescare nuovi rovesci e temporali. Nel contempo il Centro, ma soprattutto il Sud, rimarranno sotto gli effetti dell'anticiclone africano con caldo intenso, anche se tempo non sempre soleggiato. Un pattern barico che si sta reiterando in questa estate caratterizzata da eventi estremi, siano essi i nubifragi e le grandinate del Nord, ma anche il caldo africano particolarmente persistente al Centrosud. Una situazione che ritroveremo anche per buona parte della prossima settimana.

Previsioni meteo per venerdì 30 luglio

Alta pressione resta ancora protagonista sulle nostre regioni meridionali dove prosegue la fase di tempo stabili e soleggiato. Prosegue altresì l'ondata di caldo africano con massime che si spingeranno sin verso i 38/39°C nelle zone interne, 40/42°C nel catenese. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 4850 metri. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo.

Previsioni meteo per sabato 31 luglio

L'alta pressione nord africana continua ad inglobare le nostre regioni meridionali prolungando la fase di tempo stabile e ben soleggiato nonché l'ondata di caldo torrido. Attese ancora punte diffusamente oltre i 36/38°C sui settori interni con picchi sino a 40/42°C in Sicilia. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 4800 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

© Riproduzione riservata