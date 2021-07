Sicilia nella morsa del caldo, temperature vicine ai 40 gradi: allerta a Palermo e Catania

La morsa dell’afa si stringe sull'Italia. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, domani sarà allerta di livello 3 ("bollino rosso") a Perugia, Pescara e Trieste, allerta di livello 2 ("arancione") a Bologna, Campobasso, Frosinone e Palermo.

Dopodomani, ulteriore peggioramento: l’allerta di livello 3 riguarderà Campobasso, Frosinone e Palermo oltre a Perugia, Pescara e Trieste, l’allerta di livello 2 Bologna, Catania e Firenze. In ascesa anche le temperature: domani quelle percepite toccheranno picchi di 38 gradi a Catania, 37 a Trieste, 36 a Bologna, Frosinone e Palermo, 35 a Firenze e Pescara; dopodomani, 39 gradi a Catania, 38 a Palermo, 37 a Firenze e Trieste, 36 a Bologna e Frosinone, 35 a Perugia e Pescara.

Il livello 2 indica «condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili»; il livello 3 «condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche».

