Maltempo, estate in crisi anche in Sicilia: weekend con temporali e allerta gialla

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi, sabato. Lo ha reso noto il Comune di Palermo. Il livello di allerta è di colore giallo ("attenzione") su tutta la Sicilia. Situazione che non migliorerà a breve, tanto che per l'intero weekend sono attesi temporali e temperature più miti.

Così come riportato da 3bmeteo.com, il vortice depressionario che nel corso di venerdì valicherà le Alpi continuerà la sua marcia verso sud raggiungendo anche le regioni meridionali. Comporterà un peggioramento del tempo quindi anche al Centro-Sud, fino ad ora graziato dal maltempo. Il fronte collegato tenderà poi ad allontanarsi dalle regioni settentrionali favorendo quindi un ritorno a condizioni più stabili al Nord e sul medio-alto Tirreno, dove le temperature torneranno a salire, mentre continueranno a calare al Sud per l'afflusso di correnti più fresche trasportate da un teso flusso di correnti settentrionali dirette verso il centro del vortice depressionario.

Nella serata di oggi rovesci in arrivo in Sicilia, tempo instabile anche domani specie al mattino sulle aree nordorientali con temporali. L'estate rialzerà la testa a partire da lunedì quando il tempo tornerà soleggiato.

© Riproduzione riservata