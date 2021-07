Caldo record in Italia: mercoledì allerta arancione in 10 città, tra cui a Palermo

Italia ancora nella morsa del grande caldo, soprattutto al centro sud. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal ministero della Salute è prevista "allerta 2" (arancione) domani, martedì 6 luglio, a Campobasso, Frosinone e Perugia e dopodomani, mercoledì 7 luglio, a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.

Il "livello 2" indica "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". In rialzo anche la colonnina di mercurio: le temperature percepite domani faranno registrare picchi di 37 a Bologna, 36 a Frosinone e Latina, 35 a Firenze, Palermo e Roma; dopodomani picchi di 38 a Bologna e Latina, 37 a Firenze e Frosinone, 36 a Palermo, Perugia e Roma, 35 a Rieti.

© Riproduzione riservata