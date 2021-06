In Sicilia farà ancora più caldo: da mercoledì attesi picchi di 44°C tra Siracusa e Catania

Il "vero" caldo sta per arrivare in Sicilia. Sì, perché una nuova ondata di afa, ancora più forte della precedente, è in arrivo in settimana sull'Isola. A soffrire saranno soprattutto le aree interne. "Graziate" (se così si può dire) le zone costiere, dove ci sarà giusto qualche grado in meno.

Le giornate più calde saranno mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio, quando dove la colonnina di mercurio potrà sfiorare picchi anche di 44 °C, in alcune aree, come l'Ennese orientale, la Piana di Catania e l'alto Siracusano.

"L'anticiclone subtropicale è ormai da giorni protagonista incontrastato dello scenario meteorologico sul Mediterraneo e determina un lungo periodo improntato al caldo intenso - spiegano i meteorologi di 3Bmeteo.com -. Dopo la moderata ed effimera flessione termica del weekend, ad inizio settimana le torride masse d'aria in afflusso dal Sahara algerino alimenteranno nuovi picchi di 42-44°C nelle aree interne della Sicilia (in particolare tra Ennese orientale, Piana di Catania e alto Siracusano) e valori diffusamente compresi tra 35 e 40°C su valli e pianure di Campania e Calabria. Condizioni spiccatamente afose ed elevati indici di disagio corporeo sono attesi, anche tra la sera e la notte, lungo le coste e nei grandi centri urbani. La lunga avvezione d'aria calda - che probabilmente tenderà a smorzarsi tra il 2 e il 4 luglio a partire da Campania e Calabria tirrenica - si accompagnerà a cieli dal tipico aspetto lattiginoso per effetto delle ingenti concentrazioni di polveri desertiche in sospensione e a sterile nuvolosità stratiforme".

Ecco le previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni.

Martedì 29 giugno

Ancora una giornata canicolare al Sud Italia sotto l'egida dell'anticiclone nordafricano, in un contesto contraddistinto da cieli lattiginosi e sterile nuvolosità alta e stratiforme di passaggio, più estesa e insistente dal pomeriggio. Temperature in ulteriore rialzo su Sicilia centro-orientale e Calabria ionica, in lieve flessione sulla fascia tirrenica; picchi fino a 43-44°C tra Ennese orientale, Piana di Catania e Siracusano interno, tra 38 e 41°C su Valle del Crati, Sibaritide, Nisseno e Ragusano. Afa accentuata lungo le coste. Mari quasi calmi o poco mossi.

Mercoledì 30 giugno

Le propaggini settentrionali dell'anticiclone nordafricano si abbassano leggermente di latitudine, favorendo un moderato calo termico in Campania e, specie dal pomeriggio-sera, anche sul versante tirrenico della Calabria. Attenzione al caldo ancora molto intenso in Sicilia centro-orientale e in genere sulle province ioniche calabresi: possibili picchi di 43-45°C su Ennese orientale, Piana di Catania e Siracusano, fino a 40-42°C su Sibaritide, Crotonese, alto Catanzarese e Locride. Venti in rotazione dai quadranti occidentali. Mari poco mossi.

