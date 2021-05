Sole e caldo in Sicilia nel primo weekend di zona gialla: 30 gradi a Palermo e Catania

In arrivo un weekend di sole e caldo in Sicilia. Il primo fine settimana in zona gialla sarà quindi all'insegna del bel tempo, con temperature in aumento fino a 30 gradi. E con in vista una nuova settimana, la prossima, che sarà ancora più calda.

L’anticiclone africano sta infatti scaldando i motori e si appresta a invadere buona parte d’Italia a partire dal weekend. Come anticipato dai meteorologi di 3bMeteo, a Palermo, sabato e domenica la temperatura sfiorerà i 30°C durante le ore diurne, in particolare nel primo pomeriggio. A Catania, domenica la colonnina di mercurio addirittura supererà i 30 gradi, raggiungendo i 31-32 °C.

Da domenica che l’alta pressione a matrice sub-tropicale comincerà a salire verso l’Italia e a influenzare il Sud. La prossima settimana, Sud e Isole maggiori, saranno sottoposti "ad una rimonta anticiclonica sub tropicale con temperature in aumento per l'avvento di aria piuttosto calda dal Nord Africa", spiega 3Bmeteo.

Al Centro non si salirà oltre i 25 °C come al Nordest. Con l’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano abbraccerà anche le regioni centrali e le temperature cominceranno a lievitare considerevolmente su molte città. Per qualche esempio, Firenze toccherà i 30°C, Roma 32°C, Napoli 34°C come Lecce, Foggia volerà a 36, Potenza e Bari a 32 °C.

