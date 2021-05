Ultime ore di sole e bel tempo, da martedì peggiora al Sud: piogge in arrivo anche in Sicilia

Una domenica, quella di oggi, caratterizzata dal bel tempo e da una massa d’aria piuttosto calda in tutta Italia. Ma una nuova e intensa perturbazione atlantica, collegata ad una vasta saccatura di bassa pressione in approfondimento sull'Europa occidentale, minaccia da domani la Penisola, raggiungendo dapprima le regioni di Nord-Ovest, per poi coinvolgere martedì anche il Nord-Est, la Sardegna, gran parte del Centro e, a fine giornata, anche la Campania. Previsioni meteo in peggioramento anche in Sicilia da metà settimana. "Nuovo probabile cambiamento del quadro meteorologico tra martedì 11 e mercoledì 12 maggio per l'arrivo di un impulso nordatlantico, foriero di nubi e piogge a partire dalle province settentrionali della Campania", spiegano i meteorologi di 3Bmeteo.

Lunedì 10 maggio

Seppur in fase di nuovo indebolimento a partire dal Mediterraneo occidentale, il promontorio subtropicale è ancora garanzia di condizioni di stabilità atmosferica e ampi spazi soleggiati su Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in ulteriore rialzo, specie lungo i versanti tirrenici, per il rinforzo dei venti meridionali. Mari: Ionio e basso Tirreno poco mossi, Canale di Sicilia mosso.

Martedì 11 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Basso Tirreno da poco mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

