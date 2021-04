Caldo e sabbia del Sahara in arrivo in Sicilia, l'1 maggio si sfioreranno i 30 gradi

Ondata di caldo in arrivo in Sicilia e in tutto il Sud Italia, in particolare nel weekend. Sull'isola il giorno più caldo sarà proprio sabato 1 maggio, con temperature che possono arrivare a sfiorare i 28-30 °C. Temperature in aumento e ma anche tanta sabbia che arriverà direttamente dal deserto del Sahara.

"Masse di aria calda che pescheranno direttamente dall'entroterra sahariano e si porteranno verso il Mediterraneo centrale raggiungendo anche l'Italia e trasportando sabbia dal deserto. Come spesso accade in queste situazioni i cieli italiani si tingeranno di giallo, proprio per la presenza di pulviscolo sahariano, con i primi segnali già avvertibili nel corso di oggi, martedì, sulle isole maggiori" spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3b meteo.com .

"L'aria calda in risalita dal Nord Africa si farà sentire sempre di più giorno dopo giorno con un progressivo aumento delle temperature sulle regioni meridionali - spiega 3b meteo -. Già nella giornata di mercoledì sono attese punte di 24/26°C su Puglia, Materano e Sicilia interna, 21/24°C altrove. Giovedì ancora qualche grado in più con valori massimi fino a 27/28°C sul Tavoliere e Sicilia interna sudorientale, 22/25°C sul resto del Sud. Venerdì ulteriore scaldata con locali punte di 28/29°C su Tavoliere delle Puglie e Sicilia interna e non escluse locali punte leggermente superiori, sui 24/26°C sul resto del Meridione. Salgono le temperature anche al Centro e sulla bassa Val Padana, fino a 23/24°C"

Meteo dell'1 maggio

Sabato sembrerebbe la giornata più calda, con valori massimi fino a 28/30°C sulla Sicilia, mentre domenica l'ingresso di più fresche correnti provenienti dai quadranti settentrionali dovrebbe determinare un ridimensionamento delle temperature.

