Pasquetta con maltempo in Sicilia, allerta gialla e piogge in arrivo a Palermo e Trapani

Una Pasquetta in zona rossa e con allerta gialla. La protezione civile regionale ha infatti diramato l'allerta per la giornata di domani nelle province di Palermo e Trapani: il fronte freddo che oggi sta attraversando il Nord Italia infatti da domani si estenderà anche al Sud e porterà qualche pioggia in Sicilia, con il maltempo che si concentrerà soprattutto sul versante occidentale dell'Isola.

«Sul resto d'Italia si assisterà ad una tregua caratterizzata da tempo più soleggiato - scrive 3bmeteo.com -, in attesa però dell'ingresso di un nuovo e più intenso fronte carico di aria fredda di origine artica, pilotato da una profonda depressione sulla Scandinavia. Raggiungerà il Nord Italia nel corso del pomeriggio con una nuvolosità alta e stratificata, che si compatterà però in serata sull'arco alpino dove giungeranno i primi fenomeni».

Martedì l'ondata fredda arriverà al Sud, causando un abbassamento delle temperature e qualche pioggia. In Sicilia nuvolosità sparsa prima del ritorno del sole a partire da mercoledì, con temperature in linea con quelle stagionali.

