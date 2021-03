Arriva la primavera, da domani fino alla domenica delle Palme temperature fino a 20°C

Il freddo di questi giorni, tra poche ore sarà soltanto un ricordo. Da domani, infatti, secondo i meteorologi, l’anticiclone garantirà assenza di piogge e temperature in deciso aumento. Già oggi al Nord e su gran parte del Centro il clima è più mite ma si scalderà ulteriormente.

Da domani le temperature massime saliranno fino a 17 °C su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, mentre rimarranno ancora un po' basse al Sud per salire nel weekend. Le temperature, nel fine settimana, arriveranno anche a 19-20 °C al Nord, in Toscana, sul Lazio e su molte regioni del Sud. In crescita anche i valori notturni.

