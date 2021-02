Meteo, in Sicilia tempo variabile ma ancora mite: a metà settimana arriva la pioggia

La settimana che si apre da domani sarà un po' meno bella dal punto di vista del clima rispetto a quella appena terminata: secondo le previsioni di 3bmeteo.com già da domani ci sarà un tempo variabile in Sicilia con qualche nuvola di passaggio, anche se non sono attese precipitazioni significative. Si farà sentire un po' di vento dai quadranti settentrionali con un leggero calo delle temperature: le massime raggiungeranno comunque 16-17 gradi.

Ma a metà settimana è previsto il ritorno di qualche locale piovasco anche se non saranno fenomeni particolarmente intensi.

Questo perché, spiega 3bmeteo.com, è ancora presente sulla Penisola l'anticiclone, con tempo stabile ma soprattutto eccezionalmente mite durante le ore diurne. Ma dal 4-5 marzo le cose cambieranno: "Una pulsazione dell'anticiclone verso Isole Britanniche e Islanda - si legge su 3bmeteo.com - dovrebbe spalancare nuovamente la porta alle correnti fredde artiche, che dilagherebbero su gran parte dell'Europa, almeno centro-orientale, provocando un sensibile abbassamento delle temperature e locali rovesci di neve anche in pianura. Un colpo di coda invernale in piena regola per alcuni stati europei. Nel contempo un lobo del vortice polare si posizionerebbe tra Scandinavia e Russia europea, reiterando condizioni di freddo intenso anche nei giorni successivi quantomeno sull'Europa orientale".

"In una seconda fase parte di quest'aria fredda potrebbe dilagare anche sull'Italia, entrando dalla porta adriatica sotto sostenuti venti di bora e grecale tra venerdì 5 marzo e il weekend del 6-7".

