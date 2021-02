Ondata di freddo anche sulla Sicilia, in nottata neve in provincia di Palermo e Messina

Il maltempo e un'ondata di freddo imperversa sull'Italia e in nottata sono previste nevicate anche in Sicilia sui rilievi del Messinese e in provincia di Palermo fino ai 600-700 metri di quota.

Venti freddi da nord e nord-est a spazzare tutta la Sicilia, mari agitati e localmente anche molto agitati. Le perturbazioni più importanti, oltre che su Messina e Palermo, anche nel Trapanese. Anche le temperature sono in netto calo rispetto ai giorni precedenti: su tutte le località della costa non saranno superati i 7-10 gradi.

Le previsioni per i prossimi giorni:

DOMENICA 14 FEBBRAIO

Nord: Soffiano venti gelidi, ma ci sarà un ampio soleggiamento su tutte le regioni, infatti il sole splenderà in un cielo praticamente sereno dappertutto. Gelate notturne anche forti. Centro: La giornata sarà contraddistinta da una certa instabilità su Abruzzo e Molise con nevicate deboli fin sulle coste. Sul resto delle regioni avremo un cielo sereno. Gelate notturne forti. Sud: Venti di Burian sulle regioni. La giornata trascorrerà con un bel tempo prevalente, ma si potranno verificare improvvisi episodi instabili localizzati con nevicate fin sulle coste.

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente poco nuvoloso su tutte le regioni. Centro: Bel tempo prevalente, infatti a parte qualche nube più presente su Abruzzo e Molise (senza precipitazioni) per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno e terso. Sud: Tempo asciutto anche se il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso sugli Appennini e sul messinese, ma con scarse precipitazioni associate. Soffiano venti forti di Burian.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO

Nord: Cambio di circolazione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, ma con cielo coperto in Liguria e poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Centro: Tempo in peggioramento sulla Toscana settentrionale con precipitazioni in arrivo. Sul resto delle regioni il cielo sarà a tratti coperto, ma sereno o poco nuvoloso in Sardegna. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di tempo soleggiato, ma il cielo si presenterà con nubi sparse sui settori peninsulari e sereno invece sulla Sicilia. Gelate notturne diffuse.

