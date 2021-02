Meteo, domani a Palermo 27 gradi: assaggio di primavera in tutta la Sicilia

Bel tempo e clima di primavera domani in Sicilia e in particolare a Palermo. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, infatti, domani ci saranno ampie zone di sereno in tutta la regione ma soprattutto temperature di gran lunga sopra le medie del periodo con punte massime che si avvicinerà a 25 gradi.

Domani sarà la giornata più mite con temperature che a Palermo raggiungeranno anche 26-27, decisamente al di sopra delle medie di inizio febbraio.

Anche domenica sarà una giornata con temperature davvero molto piacevoli anche se verso fine giornata arriverà una perturbazione che porterà delle piogge: le temperature di conseguenza saranno in diminuzione e lunedì ci saranno valori più vicini alla norma.

PERICOLOSITA' MEDIA Rischio incendi nel Palermitano domani, allerta della Protezione civile

Venti deboli a inizio mattinata ma tenderanno a rafforzarsi soprattutto dai quadranti meridionali.

