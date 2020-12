Piogge e forte vento domani in Sicilia: Capodanno all'insegna del maltempo

Sarà una giornata di Capodanno caratterizzata dall'instabilità, quella che domani, venerdì 1 gennaio, aprirà il 2021 in Sicilia. Nell'Isola sono attese piogge, soprattutto, nella seconda parte del giorno.

Ma si tratta nella maggior parte dei casi - spiegano i meteorologi di 3BMeteo - di fenomeni di debole intensità e che riguarderanno la parte centro-meridionale della regione.

Sarà una giornata molto ventosa ovunque, con correnti sostenute da Sud che manterranno le temperature su valori più alti rispetto alle medie stagionali.

"Il 2021 inizia con un tempo tutto sommato discreto ma con un cambio di circolazione - spiegano da 3Bmeteo -; via le correnti fredde di Ponente e Maestrale, dentro quelle più miti di Scirocco che preannunciano un sensibile peggioramento del tempo per il 2 gennaio sui versanti Ionici di Sicilia e Calabria. Piogge e temporali attesi anche in Campania. I venti forti saranno altresì accompagnati da mareggiate. Il 3 gennaio persistono condizioni di instabilità specie su Campania e Calabria".

