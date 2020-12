Meteo, maltempo in Sicilia: allerta gialla a Palermo con piogge e venti di burrasca

Nuova ondata di maltempo in arrivo in Sicilia, domani previste piogge e forti venti sull'isola: allerta gialla in provincia di Palermo. La perturbazione di origine atlantica che si avvicina all’Italia porterà nelle prossime ore venti forti e nevicate anche a quote di pianura sulle regioni centro settentrionali e, successivamente, sul sud del paese.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede dalla serata di oggi venti di burrasca sulla Sardegna e dalle prime ore di domani su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, in estensione a Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Sono attese inoltre nella giornata di domani nevicate fino a quote di pianura su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, entroterra ligure ed Emilia-Romagna. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di domani allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna e sul Gargano in Puglia.

© Riproduzione riservata