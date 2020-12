Meteo oggi e domani: ecco le previsioni del tempo per il weekend

Ci attende un fine settimana di meteo variabile in Sicilia secondo quanto previsto dagli esperti di 3BMeteo. Già oggi qualche nuvola sarà presente, ma sarà una nuvolosità alternata a schiarite.

Qualche goccia di pioggia cadrà sulla Sicilia ionica, ma non saranno precipitazioni abbondanti. Complessivamente oggi non si starà male.

Domani, sarà invece una domenica di maltempo. Torneranno le piogge in modo diffuso un po' in tutta la regione. Sarà una giornata umida e piovosa ma le temperature saranno sopra la media con le massime che in alcuni casi toccheranno o supereranno i 15 gradi. Soffieranno i venti di scirocco.

© Riproduzione riservata