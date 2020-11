Maltempo, piogge e temporali nel weekend: domani allerta gialla in Sicilia

In arrivo una nuova ondata di maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle ore 24 di domani, domenica 29 novembre.

Nel dettaglio, si prevedono precipitazioni sparse e diffuse anche a carattere di rovescio e temporale in tutta la Regione, con maggiore intensità sui versanti meridionale e ionico. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento di burrasca, mareggiate e attività elettrica.

