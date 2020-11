Maltempo, ancora pioggia e temporali: allerta arancione nella Sicilia orientale

Il maltempo continua ad abbattersi in Sicilia. Un vortice depressionario, attualmente centrato sullo stretto di Sicilia, continua la sua lenta discesa verso sud, mantenendo condizioni di tempo perturbato sulle estreme regioni meridionali italiane, specie sui versanti ionici di Calabria e Sicilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha diramato un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni precedenti.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali di Calabria e Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 23 novembre, allerta arancione su gran parte del settore ionico della Calabria e sulla Sicilia orientale. Valutata, inoltre, allerta gialla in Basilicata, sul resto della Calabria e su alcuni settori della Sicilia.

