Maltempo al Sud, è allerta meteo in Sicilia: ondata di temporali

Una perturbazione presente sul Tirreno meridionale porta piogge e temporali sulle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulla Calabria.

In serata i fenomeni si intensificheranno anche in Sicilia mentre sui restanti settori tirrenici centro-meridionali saranno più isolati e meno intensi. A Palermo tre pattuglie di polizia municipale stanno monitorando la situazione nei punti critici (Circonvallazione, Imera, Messina Marine) ma non è riscontrata necessità di chiusure al traffico.

