Ancora caldo in Sicilia. Le temperature continuano ad aumentare in questo weekend di fuoco. La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino meteo che preannuncia per la giornata di domani un’ondata di calore in aumento, con passaggio da livello 2 a livello 3, quando le temperature percepite al suolo saranno fino a 37 gradi.

