Caldo in aumento, domenica bollino rosso a Palermo e in altre 11 città

Sarà uno dei weekend più torridi dell’anno, con temperature intorno ai 40 gradi in diverse città, e il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute si colora ancora di rosso.

Domani saranno 14 le città con il massimo livello di allerta, il bollino rosso appunto, che indica rischi per la salute anche per la popolazione generale oltre che per le categorie più fragili. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo.

Domenica invece bollino rosso per 12 città: a quelle di sabato si aggiungono Ancona e Palermo, ma scende l’allarme a Bolzano, Brescia, Torino e Verona. Attesi 39 gradi a Bologna e Latina, 38 a Firenze, 37 a Roma. AGI

