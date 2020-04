Meteo, domani nuvole su Nord e Centro Italia: cielo sereno al Sud

Debole instabilità atmosferica nelle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, mentre nel resto d'Italia insisterà un campo di alta pressione. Queste le previsioni del tempo per domani in tutta la penisola.

Al nord cielo in generale sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi alte e sottili. In Sardegna addensamenti nuvolosi con possibilità, anche se scarsa, di deboli piogge sulla parte meridionale dell’isola; cielo sereno o velato sul resto del centro.

Sulla Sicilia estese velature in transito e banchi di nubi basse, specie nelle aree interne, in parziale diradamento; cielo sereno o poco nuvoloso per velature sul resto del meridione. Temperature minime in generale aumento specie al sud e sul settore adriatico. Venti deboli sudorientali con locali rinforzi sulle due isole maggiori; deboli meridionali al centro e sulle aree che si affacciano sull'alto Adriatico; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari da mossi a molto mossi nel canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Jonio e Tirreno meridionale settore ovest, con moto ondoso in generale attenuazione; poco mossi il medio e alto Adriatico ed il Tirreno orientale; da poco mossi a mossi i restanti mari.

