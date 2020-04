Bel tempo in tutta Italia, fino a Pasqua farà sempre più caldo

L’anticiclone africano sta scaldando i motori e nei prossimi giorni diventerà via via più forte su tutte le nostre regioni. Almeno fino a Pasquetta il sole sarà l’assoluto protagonista sull'Italia e ad esso si uniranno le temperature pronte a un escalation di tutto rispetto per il periodo.

Il team del sito iLMeteo.it avvisa che oggi, a parte qualche isolato piovasco pomeridiano sulla Sicilia interna, il sole splenderà ovunque. I termometri saliranno fino a 20 C diffusi su gran parte del Centro-Nord (con esclusione delle coste, più ventilate) e su alcune zone della Puglia.

Nei giorni successivi, ma soprattutto da venerdì 10 aprile le temperature saliranno ulteriormente: Firenze, Milano e molte zone della Pianura Padana toccheranno i 24 C, Roma i 23 C, Bolzano addirittura i 26 C. Anche nel weekend di Pasqua il clima continuerà ad essere molto mite con temperature massime superiori ai 20 C sulle maggiori città italiane.

Da Pasquetta il tempo potrebbe subire un peggioramento per il possibile avvicinamento di un fronte instabile, ma in un contesto di clima mite. AGI

