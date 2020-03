Stop alla siccità, in arrivo la prima perturbazione di marzo: pioggia e temporali in Sicilia

È in arrivo la prima perturbazione di marzo che investirà l'Italia mettendo fine alla lunga fase siccitosa che dura da oltre due mesi. E non si esclude il rischio di nubifragi. Dalla giornata di martedì la perturbazione attraverserà tutta Italia, portando piogge e temporali anche in Sicilia, Centro-Sud e Nord-Est. Dal pomeriggio i fenomeni saranno in graduale attenuazione al Nord-Est e sull'alta Toscana, in serata anche sul resto del Centro e sulla Sicilia.

La perturbazione sarà seguita da aria fredda che si riverserà sul Mediterraneo generando un profondo vortice di bassa pressione che, probabilmente, si allontanerà dal nostro Paese solo verso la giornata di giovedì.

"Le piogge in arrivo con questa perturbazione non saranno particolarmente significative - dicono i meteorologi di Meteo Expert - un cambio radicale arriverà con la prima perturbazione di marzo che investirà l'Italia all'inizio della prossima settimana mettendo fine alla lunga fase siccitosa che ci accompagna ormai da oltre due mesi. Si tratterà di un'intensa perturbazione atlantica, che attraverserà l'Italia tra lunedì e martedì e sarà seguita da aria fredda che darà luogo a un vortice di bassa pressione. Ne conseguirà una fase di forte maltempo, con venti tempestosi, mari molto agitati, piogge intense e nevicate abbondanti su molti rilievi. Solo alcune regioni meridionali saranno probabilmente risparmiate dal maltempo, che tuttavia arriverà a coinvolgere tutto il nostro territorio entro martedì. E non si esclude la possibilità di nubifragi: lunedì il pericolo sarà elevato in particolare al Nord e nelle regioni tirreniche, complici anche le condizioni del terreno che ha subito gli effetti di una prolungata siccità. La perturbazione sarà seguita da aria fredda che si riverserà sul Mediterraneo generando un profondo vortice di bassa pressione che, probabilmente, si allontanerà dal nostro Paese solo verso la giornata di giovedì".

