Week end primaverile ma dalla prossima settimana arrivano le piogge anche in Sicilia

Un weekend con piogge sparse e un inizio di marzo all’insegna del maltempo: mentre la perturbazione giunta ieri sull'Italia sta portando ancora un po' di piogge all’estremo Sud e si allontanerà nel pomeriggio di oggi, una nuova perturbazione è già in marcia verso il Paese e agirà nel weekend. Una terza perturbazione, agli inizi di marzo, dovrebbe poi dare una 'tregua alla siccità che attanaglia l'Italia da prima di Natale.

Secondo le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, nel corso del fine settimana transiterà sull'Italia portando piogge sparse soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, neve sulle Alpi anche a quote relativamente basse, e vento intenso soprattutto al Centro-Sud. Al Nord le temperature oscilleranno intorno a valori più in linea con le medie della fine dell’inverno, mentre nel resto del Paese vivremo ancora giornate relativamente miti con temperature praticamente primaverili.

Le piogge previste per il weekend non saranno così significative da far tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la terribile siccità che ci attanaglia da prima di Natale, ma la situazione cambierà all’inizio della prossima settimana - anticipano i meteorologi di Meteo Expert -, quando l’Italia sarà raggiunta dalla prima perturbazione di marzo, che sarà responsabile di una intensa fase di maltempo. ANSA

