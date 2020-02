Attacco polare al Nord, in Sicilia ancora tanto caldo e temperature sopra la media

L'inverno sembra non essere mai arrivato o almeno che abbia fatto una rapida apparizione. Le temperature primaverili di questi giorni saranno però "disturbate", da mercoledì, da un anticiclone e un rapido attacco polare che coinvolgerà le zone a Nord.

Masse di aria più fredda di estrazione polare giungeranno, come dicono gli esperto de www.iLMeteo.it, gradualmente sull'Italia. I venti si orienteranno da Maestrale e il tempo andrà peggiorando al centro dove mercoledì potranno anche verificarsi alcuni rovesci a sfondo temporalesco in Toscana, Umbria, Lazio e, poi, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria. Tempo migliore altrove seppur in un contesto più ventoso.

Da venerdì prossimo tornerà l'alta pressione che si protrarrà su tutta l'Italia fino al weekend. Al Sud temperature stabili e sempre sopra la media, specie sulle due Isole maggiori. Le temperature attese in nuovo e generale aumento su tutta l'Italia.

Il team del sito 'www.iLMeteo.it' comunica in anteprima che da giovedì grasso, poi venerdì, nel weekend e fin oltre martedì grasso un grande anticiclone conquisterà l’Italia portando caldo. In questo periodo di tempo il bel tempo sarà prevalente, il sole il protagonista assoluto e le temperature subiranno un importante aumento fino ad andare sopra la media di ben 10 C. Nel corso del weekend scoppierà la primavera con valori diurni vicini ai 20 °C su gran parte d’Italia.

