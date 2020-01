Domani piogge sparse in Sicilia, temperature in aumento

Si attenua gradualmente il flusso di correnti settentrionali che lambisce ancora il settore ionico italiano, mentre al centro-nord predomina un campo anticiclonico in temporanea flessione per una veloce irruzione di aria fredda ed instabile, instabilità che si manifesterà maggiormente sulle aree tirreniche occidentali soprattutto fra Sicilia e Sardegna. Sono le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Al Nord domani sono previste condizioni di bel tempo seppur con formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti in temporaneo dissolvimento nelle ore centrali della giornata. In Sicilia copertura nuvolosa diffusa con piogge mattutine sul settore occidentale dell’isola; seguiranno aperture sempre più ampie a partire dalle aree peninsulari. Cielo sereno o poco nuvoloso sul restante territorio.

Sulla Sardegna cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci diffusi sul settore orientale e meridionale; dal pomeriggio graduale miglioramento a partire dal versante occidentale, mentre le precipitazioni si ridurranno solamente in serata. Ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità altrove.

Temperature minime in flessione su rilievi alpini e Trentino-Alto Adige, stazionarie su pianura padana e Marche, in rialzo altrove; massime in calo su alpi, prealpi, appenninico abruzzese e Sardegna orientale; in aumento su pianura padano-veneta, appennino toscano, Umbria, Lazio, Campania settentrionale, Calabria, Puglia e Sicilia centrorientale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli settentrionali sulla Liguria con locali rinforzi; generalmente deboli variabili sul resto del nord e Sicilia; deboli dai quadranti orientali altrove. Mari generalmente molto mossi mar e canale di Sardegna; mossi i rimanenti bacini; moto ondoso in attenuazione.

© Riproduzione riservata