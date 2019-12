Maltempo, nuova allerta gialla in Sicilia: ancora piogge e venti forti

La perturbazione atlantica che ha colpito l’Italia farà sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore, con piogge sulle regioni meridionali e venti forti su buona parte del paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: a partire dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e venti forti, su Sicilia e Calabria. Attesi inoltre venti da burrasca a burrasca forte su Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia.

Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su penisola Sorrentina, Monti di Sarno e Monti Picentini in Campania e per rischio idraulico sulla Pianura emiliana centrale in Emilia-Romagna.

Maltempo a Palermo, strade allagate da Ciaculli a corso Re Ruggero Ciaculli Forti le raffiche di vento che hanno colpito la città Acqua alta e disagi Inevitabili i disagi per gli automobilisti Un’altra immagine da Ciaculli Non va meglio in corso re Ruggero Disagi alla circolazione nei pressi di piazza Indipendenza Traffico rallentato Diversi i danni, e gli interventi dei vigili del fuoco

