Venti forti e mareggiate in arrivo, domani allerta gialla in Sicilia

Venti forti, in alcuni casi anche di burrasca e possibili mareggiate in Sicilia a partire da questa sera. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 18 dicembre. Domani il livello di allerta è di colore giallo per tutta l'Isola.

In particolare nel bollettino della protezione civile si legge: “Dalla serata di oggi, martedì 17 dicembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste".

Come spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com, una prima e moderata perturbazione arriverà già da domani. Nel dettaglio, nubi e piogge riusciranno a coinvolgere sia Sicilia e Sardegna che la bassa Calabria ionica. Non andrà meglio nel weekend, quando è prevista una nuova ondata di maltempo tra venerdì e sabato.

