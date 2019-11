Maltempo, allerta gialla in Sicilia: precipitazioni diffuse anche al Nord

Torna il maltempo in diverse regioni in Italia, con precipitazioni diffuse al Nord e sui settori tirrenici, compreso il Sud. Tra le regioni colpite anche la Sicilia, dove da domani vi è allerta gialla così come in Calabria, Marche, Puglia e Sardegna.

Il maltempo colpirà soprattutto il nord con precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, in estensione ai settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata. Inoltre, dal mattino di domani 3 novembre, si prevede il persistere di precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione sulla Campania, su gran parte del Lazio e su settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna.

