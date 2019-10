Il maltempo non molla la Sicilia: domenica ancora piogge e temporali

Anche domani continuerà a piovere in Sicilia. l’area depressionaria centrata tra canale di Sardegna e stretto dell'Isola mantiene condizioni di instabilità sulle due isole maggiori con fenomeni intensi sulla Sicilia orientale mentre sul resto dell’Italia la pressione è alta e livellata e il tempo è stabile. cielo generalmente sereno, con foschie anche dense e isolati banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta e lungo i litorali adriatici dopo il tramonto e fino al mattino.

Sulla Sardegna nuvolosità variabile a tratti intensa, con addensamenti più consistenti ed estesi sul settore centro-orientale dove maggiore sarà la possibilità di isolate piogge e temporali fino alla serata; cielo prevalentemente sereno sulle regioni peninsulari. Durante la notte e fino al mattino foschie dense e locali banchi di nebbia nelle vallate.

Sulla Sicilia nuvolosità irregolare a tratti intensa, con piogge e temporali sui settori orientali e meridionali, in particolare di forte intensità ad est dell’isola. In serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni; prevalente soleggiamento e solo deboli velature sulle regioni peninsulari con locali banchi di nebbia sulle pianure pugliesi durante la notte e fino al mattino.

Minime in aumento sulla Sardegna, stazionarie su Puglia, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e restante settore alpino, in diminuzione sul resto del territorio specie Emilia-Romagna, Marche pianure venete e lombarde e sulla Sicilia meridionale; massime in aumento su centro-nord Sardegna e settore ionico e tirrenico siciliano, stazionarie sul resto d’Italia.

