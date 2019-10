Maltempo al Nord, giovedì in arrivo piogge anche in Sicilia

Aria fredda e piogge in arrivo in tutta Italia. Già oggi, sui settori di Nordovest, cielo grigio e piogge. Il maltempo colpirà prevalentemente sul nord del Piemonte e su alcuni tratti della Liguria, dove non sono esclusi nubifragi. Sul resto del Paese, così come indicano gli esperti de Ilmeteo.it, ci sarà ancora caldo e bel tempo.

Tra martedì 22 e la prima parte di mercoledì 23, l'alta pressione già presente su gran parte del Paese, farà splendere il sole con temperature in aumento sul Nordovest ma giovedì, secondo gli esperti, si assisterà ad un progressivo ritorno di forti piogge nel Nordovest, in Sardegna e in Toscana. Il maltempo scenderà al Sud con peggioramenti delle condizioni climatiche sulle coste settentrionali del Lazio e sull'ovest della Sicilia. C'è il rischio di precipitazioni anche piuttosto intense ed abbondanti.

Venerdì piogge e temporali si concentreranno tra i settori est della Sardegna e la Sicilia centro occidentale mentre nel resto d'Italia le condizioni miglioreranno. Nel weekend, l'alta pressione dovrebbe tornare protagonista su tutto il Paese e ci sarà bel tempo e caldo.

© Riproduzione riservata