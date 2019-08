Splenderà il sole a Ferragosto ma stop al grande caldo

Bel tempo a Ferragosto su gran parte d’Italia, ma senza la canicola soffocante che ha investito il paese da nord a sud nei giorni scorsi. E’ quanto assicurano gli esperti di Meteo Expert, secondo cui l’ondata di caldo intenso, che si è già attenuata nelle ultime ore al nord, finirà domani anche in gran parte del Sud, lasciando spazio a una seconda parte della settimana caratterizzata da caldo nella norma, con temperature attorno alle medie stagionali e poca afa.

«La coda della perturbazione che ha sfiorato l’Italia - spiegano i meteorologi - mercoledì favorirà invece un pò di instabilità sul versante adriatico, con temporali isolati che comunque non guasteranno del tutto la giornata. E a Ferragosto tempo bello in gran parte d’Italia, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano sulle Alpi».

«Nell’ultima parte della settimana - spiegano ancora gli esperti - avremo giornate piene di sole, con un pò di nuvolosità pomeridiana solo sui rilievi della Penisola. Poi, le temperature tenderanno di nuovo gradualmente a salire, specie domenica quando il caldo tenderà a divenire di nuovo intenso al Centro-Sud e nelle Isole, soprattutto in Sardegna, dove venti di

Scirocco favoriranno anche punte sopra 35 gradi. Si profila quindi la quinta ondata di calore dell’estate.

