Primavera pazza, allerta gialla per il maltempo in Sicilia: pioggia e vento fino a giovedì

Palermo si è svegliata sotto la pioggia questa mattina. Tutta la Sicilia è investita da una perturbazione di origine atlantica, che sta portando un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e temporali su tutta l'Isola.

Il dipartimento della protezione civile regionale ha diramato l'alletta gialla per rischio idraulico ed idrogeologico in tutta la regione. In particolare sono previste piogge anche a carattere di rovescio o temporale, le temperature sono in generale diminuzione, anche sensibile, i venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca e i mari saranno molto mossi e agitati, sia il Tirreno che lo Stretto di Sicilia.

Un vortice ciclonico continuerà ad investire la Sicilia anche domani. Continueranno ancora condizioni meteo instabili, con rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e sui settori tirrenici, secondo gli esperti di 3bmeto.com. I venti saranno moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mentre i mari continueranno ad essere da molto mossi ad agitati.

Fino a giovedì le condizioni continueranno ad a rimanere instabili con nuovi impulsi freschi in arrivo dall'Europa settentrionale che continueranno a mantenere sulla Sicilia condizioni meteo di variabilità con possibilità di piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature rimarranno fino a giovedì sotto le medie stagionali con massime difficilmente superiori ai 18° e i venti saranno moderati con mari mossi.

Secondo i meteorologi il sole tornerà a splendere soltanto venerdì prossimo.

