Colpo di coda dell'inverno: in Sicilia da martedì temperature in picchiata

Colpo di coda dell’inverno proprio a ridosso dell’equinozio di primavera. Se domenica splenderà ancora il sole in gran parte del Centro-Sud, grazie all’alta pressione che è tornata temporaneamente a occupare l’Italia, al Nord già si prepara un graduale peggioramento, con nuvolosità in aumento e qualche pioggia per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica (la numero 6 di marzo). Ad affermarlo, gli esperti del Centro Epson Meteo.

"Il passaggio di questa perturbazione, atteso tra la fine di domenica e la giornata di lunedì, darà luogo ad una veloce fase di maltempo sulle regioni settentrionali, con un marginale coinvolgimento di quelle centrali", spiegano i metereologi, che aggiungono: "L'aria fredda che segue la perturbazione si riverserà sul nostro Paese nella prima parte della prossima settimana, determinando un generale calo delle temperature. Il calo termico sarà più sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche dove, fino a giovedì, si potrebbero registrare valori inferiori alla media stagionale".

Tra martedì e mercoledì, aggiungono gli esperti Epson, gli strascichi di questa perturbazione potrebbero mantenere il tempo instabile sulle regioni centro-meridionali e afflussi di aria fredda da nord-est determineranno un calo delle temperature su tutto il Paese.

"Questo che può essere considerato un colpo di coda dell’inverno proprio a ridosso dell’equinozio di primavera (20 marzo) - concludono - sarà seguito da un nuovo e progressivo rinforzo dell’alta pressione che favorirà un graduale miglioramento del tempo accompagnato da un generale rialzo termico".

