Family Village Palermo 2° edizione

Un grande ritorno a Palermo il Family Village.

Non solo una fiera ma un grande evento che si terrà al Palagiotto-Piazza Chinnici, dal 21 al 30 marzo 2025. Evento dedicato a famiglie e bambini con ingresso gratuito, organizzato da UNIAST in collaborazione al Family Group.

Perché partecipare come azienda al Family Village?

1600 mq di spazio interno diviso in stand dedicato alle aziende per esposizione di prodotti e servizi più 10.000 mq di spazio esterno inoltre 600 mq interni area food.

Ricca programmazione con artisti e spettacoli con palco dedicato, il tutto a visione gratuita.

Attrazioni per grandi e piccoli, giostre e parco giochi, gadget e premi, trampolieri, giocolieri e sputafuoco, laboratori ludici, zona street food e aziende leader di settore.

Piu di 35.000 presenze nella prima edizione con un solo week-end.

E’ possibile ancora prenotare il tuo spazio espositivo o diventare sponsor del Family Village. Disponibili gli ultimi stand.

Preparati a vivere l’ esperienza unica del Family Village per scoprire come una fiera può diventare un magico evento.

Giorni e orari

Dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 20.00;

Venerdi dalle 16.00 alle 23.00; Sabato dalle 16.00 alle 24.00; Domenica dalle 10.00 alle 20.00

Per Info:

www.uniast.it - [email protected] - www.familyvillagegroup.it

Cell. 393 9618027 - 328 0252305 - 393 8812410