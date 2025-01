Salumeria Alcolica, il tocco artigianale

Nel centro storico di Palermo, Salumeria Alcolica ha rivoluzionato la sua offerta puntando sulla pizza artigianale, diventata il fiore all’occhiello del locale. Un progetto nato da un importante investimento, come spiega Giuseppe Galante, responsabile del locale gestito insieme alla moglie e titolare Carmela Rita Cannariato dal 2022: «Dietro una pizza c’è un lavoro complesso fatto di passione, sacrifici e dedizione da parte dei nostri pizzaioli».

La preparazione è affidata ai nostri pizzaioli Daniele Bonfardeci e Marco Di Piazza, che hanno portato innovazione e tecnica nella gestione dell’area panificazione. L’impasto, ottenuto da tre farine Petra selezionate, viene ulteriormente lavorato con una spolverata di farina di riso per conferire croccantezza. Dopo una lievitazione che va dalle 48 alle 72 ore, l’impasto riposa ulteriori due ore prima della lavorazione finale, garantendo una pizza leggera, fragrante e altamente digeribile.

Il menù delle pizze è il risultato di una ricerca accurata: ingredienti di altissima qualità, come salumi Levoni, mozzarella di bufala campana e ortaggi a km 0. La carta è stata creata da tecnici specializzati per offrire abbinamenti perfetti tra sapori tradizionali e innovativi. Inoltre, grazie alla collaborazione tra Vincenzo Mineo e il sommelier Luca Merlino, è nata una carta dei vini studiata appositamente per accompagnare le pizze, esaltandone ogni sfumatura con accostamenti sorprendenti.

Una novità che sta conquistando i clienti è la formula «Aperitipizza», pensata per chi vuole combinare il gusto di una pizza artigianale con l’atmosfera conviviale di un aperitivo. Questo format prevede mini-pizze gourmet, accompagnate da taglieri di salumi e formaggi di qualità, il tutto abbinato a cocktail d’autore o calici di vino selezionati. Perfetta per un momento di relax dopo il lavoro o per iniziare la serata in compagnia, l’Aperitipizza è un’esperienza che unisce sapori unici e socialità.

Accanto alla pizza, Salumeria Alcolica propone un’ampia gamma di piatti: dai svariati taglieri di salumi e formaggi, all’aperifish, antipasti creativi, primi e secondi piatti, per soddisfare ogni esigenza. Il locale non è solo un punto di riferimento per il cibo, ma anche un luogo dove trascorrere serate indimenticabili grazie alla musica live e all’atmosfera accogliente.

Con spazi interni ed esterni pensati per il massimo comfort, Salumeria Alcolica è la destinazione ideale per chi cerca una cucina autentica e di qualità, arricchita da un’offerta che sa sempre sorprendere. A Salumeria Alcolica, la pizza non è solo un piatto, ma un racconto di sapori, tradizione e passione, capace di conquistare ogni palato.