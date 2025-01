La straordinaria Braciera San Lorenzo

La Braciera San Lorenzo ha compiuto un importante passo avanti nel rendere la sua offerta culinaria ancora più inclusiva: è diventata gluten-free. Grazie all'adesione al programma AIC (Associazione Italiana Celiachia), il ristorante si impegna a garantire standard elevati nella preparazione dei piatti senza glutine.

La Braciera San Lorenzo, situata nel cuore di Palermo, è un'istituzione culinaria che da oltre trent'anni delizia i palati degli amanti della buona cucina. Nata negli anni Ottanta in via San Lorenzo, questa pizzeria ha saputo mantenere alta la bandiera della qualità e dell'autenticità, accogliendo generazioni di amanti della buona cucina. Ma non è solo la tradizione a rendere La Braciera un punto di riferimento: dal 2024, questa storica location ha fatto un passo avanti verso l'inclusività alimentare, diventando parte dell'Associazione Italiana Celiachia (AIC) per l'alimentazione senza glutine.

Alla base del successo de La Braciera c'è una filosofia radicata nella ricerca di materie prime di qualità e nell'innovazione continua. La pizzeria è stata tra le prime a introdurre la lievitazione naturale e la lenta maturazione degli impasti, offrendo una pizza che si distingue per leggerezza e sapore. Alla guida del forno, il maestro pizzaiolo Giancarlo La Manna, che con la sua esperienza unisce la tradizione della pizza napoletana a un approccio innovativo.

Ogni settimana propone nuovi impasti, combinando ingredienti di qualità per offrire esperienze culinarie uniche. Con la recente introduzione di un menu interamente gluten-free, il ristorante si conferma come un punto di riferimento non solo per gli amanti della pizza ma anche per chi cerca un'esperienza gastronomica sicura e inclusiva. Il menù, infatti, non si limita alle pizze, ma offre anche una varietà di antipasti e piatti principali che rispettano le esigenze alimentari di tutti i clienti. In questo modo, non solo amplia le opzioni per chi soffre di celiachia, ma eleva l'esperienza gastronomica per tutti i clienti, senza compromessi sul gusto o sulla qualità.

Gli ospiti possono quindi gustare antipasti, pizze, secondi piatti e dolci in totale sicurezza, senza nessun rischio per le proprie intolleranze, e senza dunque compromettere la propria salute. Un segnale forte che dimostra come innovazione e inclusività possano convivere, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più diversificata.

Oltre alla storica sede di San Lorenzo, vi ricordiamo che La Braciera dispone di altre 3 sedi: La Braciera in Villa (Via dei Quartieri, 104), La Braciera al Circolo (Viale del Fante, 3) e la Braciera al Volo (Aeroporto Falcone-Borsselino, Area commerciale 3° livello).