Gianni e Pinotto, paradiso per golosi

Nel cuore di San Cipirello, tra le strade sotto il magnifico Monte Jato, sorge l'amata pizzeria, Gianni e Pinotto. Fondata nel 2003, ma rinata nel 2013 con la nuova gestione di Francesco Cimino, la pizzeria è diventata un punto di riferimento per gli amanti della pizza tradizionale e per coloro che cercano sapori nuovi e stuzzicanti.

Francesco Cimino punta fermamente sulla qualità degli ingredienti collaborando con i fornitori locali per garantire che ognuno di esso sia fresco e di stagione, perché una grande pizza inizia dalla base. Così la sua attenzione si concentra su una miscela di farine di prima scelta: 30 per cento grano duro locale e 70 per cento Farina Etna di grano tenero tipo 0 del Molino Riggi. L’impasto è preparato con un pre-fermento di 24 ore e una successiva maturazione di 48 ore, per una pizza leggera e fragrante.

Il menù è un omaggio alla diversità culinaria. Dalle classiche Margherita e Capricciosa, ai panini hamburger alle specialità come padellini e focacce e capolavori esclusivi come la «Menzutempo», c’è sempre qualcosa che stuzzica il palato di tutti.

L’atmosfera della pizzeria è calda e accogliente. Che tu stia cercando un angolo tranquillo per una cena romantica o un tavolo spazioso per una riunione di famiglia, Gianni e Pinotto è il luogo ideale. La decorazione, che mescola elementi rustici e moderni, crea un ambiente unico dove ogni cliente si sente a casa.

Dietro ogni grande pizzeria c’è un team eccezionale infatti troviamo Francesco Cimino che dal 26 febbraio 2016 entra a far parte della FIP (Federazione Italiana Pizzaioli) fino al 2023 dove inizia la sua nuova esperienza con l' Accademia Nazionale Pizza Doc che offre anni di esperienza e una passione ineguagliabile ed è il cuore pulsante del locale. Ogni giorno, si dedica a preparare pizze che non solo soddisfano il palato, ma raccontano una storia.

La pizzeria Gianni e Pinotto non è solo un’attività commerciale; è una famiglia che si estende oltre le mura del ristorante partecipando attivamente alla vita della comunità, supportando eventi locali e promuovendo iniziative che rendono San Cipirello un luogo sempre migliore.

A pochi chilometri da Palermo, basta un salto per scoprire personalmente la magia di questa pizzeria. Che tu sia un habitué o un nuovo visitatore, i proprietari e il personale ti accoglieranno a braccia aperte e una pizza che ti conquisterà. Un angolo di paradiso per gli amanti della buona cucina. La pizza di Gianni e Pinotto è una vera delizia per il palato: croccante, soffice e con ingredienti freschissimi. Ogni morso è un’esplosione di sapore, capace di soddisfare anche i gusti più esigenti. Un'esperienza unica. Gianni e Pinotto, dove ogni morso racconta una storia.