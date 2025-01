Decreto Stop Caro Voli Natale 2024: Come Richiedere il Rimborso per i Viaggi da e per la Sicilia per i nati e residenti in Sicilia

Il Rimborso per i Viaggi di Natale 2024

La Regione Siciliana conferma il suo impegno per contrastare il caro voli durante il periodo natalizio 2024.

Grazie al decreto stop caro voli Natale 2024, i nati e residenti in Sicilia possono richiedere il rimborso per i biglietti aerei per voli effettuati tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.

Da precisare che verranno rimborsati anche i biglietti dei voli acquistati prima della pubblicazione del decreto.

I rimborsi possono essere richiesti entro un mese dalla data del viaggio.

Se il biglietto acquistato non ha beneficiato dello sconto previsto o ne ha usufruito solo parzialmente, i viaggiatori potranno ottenere il contributo previsto presentando apposita domanda secondo le modalità indicate dalla Regione collegandosi direttamente sul sito dell’Assessorato al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, cliccando il link: siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli

Sconti per i Viaggi Fuori dal Periodo Natalizio

Per i viaggi effettuati da residenti siciliani nel periodo non compreso tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025 sarà sempre possibile ottenere il contributo del primo decreto stop caro voli.

Questo prevede:

● 25% di sconto per tutti i residenti;

● 50% di sconto per categorie prioritarie, tra cui: ○ Studenti;

● Famiglie con un reddito ISEE fino a 15.000 euro;

● Persone con disabilità certificata di almeno il 67%.

Anche in questo caso, la domanda di contributo deve essere inoltrata entro un mese dalla data del viaggio.

Come Richiedere il Rimborso

I residenti in Sicilia possono seguire questi passaggi per accedere al contributo:

1. Verifica dei requisiti: controllare se il biglietto rientra tra quelli agevolabili.

2. Documentazione richiesta: includere copia del biglietto aereo, documento d'identità e eventuale certificazione ISEE o di disabilità.

3. Modalità di invio: presentare la domanda attraverso il portale ufficiale della Regione Siciliana o presso gli sportelli dedicati.

Ulteriori dettagli e modulistica saranno disponibili sul sito ufficiale della Regione Siciliana, garantendo trasparenza e semplicità nell'accesso ai rimborsi.

Perché è Importante il Decreto Stop Caro Voli

Il decreto è un passo cruciale per ridurre il divario economico e sociale tra la Sicilia e il resto d’Italia, offrendo ai nati e residenti maggiori opportunità di mobilità durante le festività e oltre. La Regione continua a lavorare per garantire tariffe aeree più eque, con un'attenzione particolare alle categorie più vulnerabili.

Conclusione: Richiedi il Rimborso Ora

Non perdere l'opportunità di ottenere il rimborso per il caro voli Natale 2024. La scadenza per presentare la domanda è un mese dalla data del viaggio. Per ulteriori informazioni e per accedere ai moduli, visita il sito della Regione Siciliana. Se hai viaggiato fuori dal periodo natalizio, verifica subito se puoi beneficiare del contributo previsto dal primo decreto.

Per info: siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/