Cortile Sollima prelibatezze irresistibili

Nel cuore pulsante di Palermo, precisamente in via Calascibetta, Cortile Sollima è una pizzeria che si distingue per una lavorazione attenta anche ai minimi particolari con la scelta delle migliori materie prime. Un’avventura che nasce dall’incontro di due personalità tanto diverse quanto affini, i due titolari e soci Giorgio Ruggeri e Cesare Falsone. Un agronomo ed enologo ed un pizzaiolo, con una lunga esperienza alle spalle nonostante la giovane età.

Due generazioni diverse ma che hanno messo insieme la loro passione per la ristorazione di qualità, abbinata all’attenzione per i particolari. Grazie all’esperienza di Cesare Falsone e Giorgio Ruggeri. Già amici e colleghi, i due si sono incontrati nuovamente dopo tre anni, con i loro sogni ambiziosi e maturi ancora tra le mani, e hanno deciso per questo che era il momento giusto per lanciare Cortile Sollima.

Nel locale il maestro pizzaiolo lavora ogni giorno con impegno e dedizione per proporre una versione contemporanea delle pizze in tutte le diverse varianti. Basta dare un’occhiata alle foto per rendersi conto della loro bontà e della cura per i dettagli. Il risultato? Piccoli grandi capolavori, altamente digeribili, saporiti e che riassumono l’arte siciliana della lavorazione della pizza esaltando i prodotti migliori della nostra terra. Il menù, ricco e variegato, punta su pizze innovative e non solo.

La pizzeria offre tre tipi di impasto: il classico, ottenuto da un blend di tre farine Petra, l’integrale, con una miscela di due farine, e la versione senza glutine con processi di lievitazione e di maturazione molto lenti nel rispetto di un prodotto che viene proposto alla clientela evidenziando il gusto e la digeribilità.

Il servizio viene offerto da uno staff altamente qualificato in una location elegante, accogliente che mantiene però nei confronti dei clienti un clima familiare che è alla base del progetto di Cortile Sollima. Un mix di fattori che ha decretato il successo del locale che ha appena superato il secondo anno di vita e che ha consolidato la sua posizione tra le pizzerie e i ristoranti migliori del centro storico.

Cortile Sollima non si ferma e guarda al futuro. Un altro importante passo avanti sarà l’installazione di un forno dedicato, che permetterà di affinare ulteriormente la qualità delle pizze e sarà destinato al gluten free.

L’offerta del locale è variegata e si divide in diverse categorie, tra cui le quattro varianti di Margherita. La più richiesta è la Premium, con salsa della nonna, preparata con pomodoro fresco bollito in pentola. Ma c’è anche la Regina Margherita, con mozzarella di bufala, e la Margherita contemporanea, con base bianca e mozzarella di bufala. Ma non solo, basta fare un salto al Cortile Sollima per scoprire prelibatezze ricercate e vivere una serata in compagnia. Una meta che diventerà una piacevole abitudine.