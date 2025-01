Assud, deliziose opere d’arte a tavola

Assud è la pizza trapanese per eccellenza. In Via del Celso, nel cuore di Palermo, a pochi passi dai Quattro Canti, Assud a Santamarina Pizzeria Siciliana è un locale che ha aperto da pochi anni, che ha subito conquistato tutti. La pizza trapanese, autentica e gustosa, che rappresenta una vera delizia per chi cerca sapori genuini e un prodotto che nasce dalla costante ricerca della qualità, pur mantenendo salda la tradizione. L’impegno di Assud si riflette in ogni dettaglio: i profumi che emergono dal forno, l’impasto lavorato con cura seguendo la tradizione, la sua straordinaria digeribilità e l’utilizzo di materie prime di altissimo livello, tutte siciliane. Ogni ingrediente racconta la storia di una terra ricca di sapori e tradizioni.

Tra le pizze più rappresentative della casa la «Rianata» e la «Rianella», due varianti che celebrano i sapori tipici della tradizione trapanese. Il menù è ricco di pizze che portano il nome di alcune delle più importanti opere artistiche siciliane, in un perfetto connubio tra gastronomia e cultura. Da «Il Gattopardo» a «Nuovo Cinema Paradiso», fino a «Malarazza», ogni pizza è una piccola opera d’arte che richiama alla mente le tradizioni siciliane e la loro bellezza senza tempo. Non mancano ingredienti di assoluta eccellenza, come i capperi di Pantelleria, le alici di Sciacca, il pomodoro di pennula, la salsiccia vitese, il caciocavallo ragusano e i salumi dei Nebrodi, che arricchiscono ogni singola preparazione con un’esplosione di sapori autentici. Il tutto in un ambiente che esalta l’esperienza gastronomica, ideale per una cena romantica o per trascorrere una serata in compagnia degli amici.

La storia di Assud affonda le radici nella tradizione della pizza siciliana, che nasce nel secondo dopoguerra nei vicoli del porto di Trapani. Una tradizione che si è tramandata preservando intatti i metodi e i segreti che la rendono speciale. L’impasto della pizza trapanese è preparato con farine di grani siciliani macinati a pietra, una lievitazione lunga che termina con l’ultima fase di preparazione direttamente sulla pala, e l’uso di pomodoro fresco o di pennula, particolarmente saporito. Profumo inconfondibile e sapore genuino. Una pizza che è passione e dedizione. Come spiegano i titolari di Assud, l’obiettivo del locale è quello di raccogliere questa straordinaria tradizione gastronomica e arricchirla con una visione personale, che unisce la storia e i sapori della Sicilia a prodotti locali di altissima qualità.

«Per le nostre pizze utilizziamo solo ingredienti provenienti dalla nostra Isola», affermano con orgoglio. Assud è un progetto che è nato nel 2013 a Marsala, dove oggi è presente con due realtà: Assud Cibo da Strada, un laboratorio dedicato allo street food, e Assud Mozia, una trattoria e pizzeria situata nel cuore delle saline di Marsala, con una vista spettacolare sull’Isola di Mozia. Ma Assud è anche presente a Pantelleria, un'isola che è particolarmente cara ai titolari. Lì gestiscono Il Mulino di Scauri, un affascinante residence ricavato da un antico frantoio del 1700, situato in uno dei luoghi più suggestivi dell’isola.