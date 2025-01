Amore ad ogni piatto da Filo d’Olio

In viale Strasburgo 390, cuore pulsante di Palermo, un locale che è diventato un punto di riferimento per gli amanti della pizza di qualità e non solo: Filo d’Olio. Nato da un sogno condiviso da Marco Armato, sua moglie Giusi Saitta e il figlio Emanuele, il locale si distingue per la sua gestione familiare e la passione con cui ogni piatto viene preparato. Una delle principali caratteristiche che contraddistingue Filo d’Olio è l’assoluta attenzione nella selezione degli ingredienti, tutti di alta qualità e freschissimi, provenienti dalle migliori terre della Sicilia. La filosofia del locale si riflette in ogni aspetto, dalla scelta dei prodotti locali alla cura con cui vengono preparati i piatti.

La passione per il territorio e per le tradizioni gastronomiche siciliane emerge nel menù, che propone una varietà di piatti per soddisfare ogni tipo di palato. Le pizze, naturalmente, sono irresistibili: classiche o più creative, tutte cotte nel tradizionale forno a legna, sono preparate con impasti friabili e leggeri, accompagnati da ingredienti freschissimi e genuini, capaci di esaltare i sapori più autentici della cucina siciliana. Ma Filo d’Olio non si ferma alla pizza: ricca la selezione di primi piatti, che spaziano dalle paste fresche preparate con sughi tipici della tradizione siciliana, a piatti di carne e pesce, che coniugano semplicità e raffinatezza.

Un altro aspetto che rende Filo d’Olio un locale unico è l’attenzione alle esigenze di tutti i suoi clienti. Il ristorante è completamente accessibile alle persone con disabilità, garantendo a ciascun ospite un’esperienza senza barriere. Inoltre, per chi ha intolleranze o scelte alimentari specifiche, Filo d’Olio offre anche un menu gluten-free, per permettere a tutti di gustare le prelibatezze della casa senza rinunciare al piacere del buon cibo.

La cantina è un altro fiore all’occhiello, con una selezione di vini esclusivamente siciliani, scelti con cura per accompagnare ogni piatto e valorizzare al meglio i sapori unici della cucina locale. Se sei alla ricerca di un posto dove gustare una pizza d’eccellenza, preparata con ingredienti di alta qualità e cotta nel tradizionale forno a legna, Filo d’Olio è senza dubbio il locale perfetto.

Pronto ad accoglierti in un ambiente familiare, caldo e accogliente, dove ogni piatto racconta una storia di passione e dedizione.E per chi preferisce gustare le prelibatezze di Filo d’Olio comodamente a casa, il ristorante offre anche il servizio a domicilio tramite la piattaforma Glovo, garantendo la stessa qualità e freschezza che caratterizzano ogni piatto servito in loco. Non importa dove ti trovi, l’autentico sapore della cucina siciliana è a portata di mano. Prenota il tuo tavolo o ordina comodamente da casa chiamando il numero 320 137 6218, disponibile anche tramite WhatsApp. Filo d’Olio è la scelta perfetta per chi cerca qualità, tradizione e un’esperienza culinaria che saprà conquistare il cuore e il palato di tutti.